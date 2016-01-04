Сервисный центр "ЭлГаз"

Ко мне обратился человек, который совершенно недавно открыл сервисный центр. Была поставлена задача привлечь клиентов через Интернет, с помощью контекстной рекламы. Упор был сделан на Яндекс.Директ.

В неделю тратилось не более 1 000 рублей, заказчику нужно было снизить цену за клик. Снижали следующими действиями:

- Были собраны среднечастотные и низкочастотные ключевые фразы, т.к они не очень дорогие;

- Составлялись объявления по принципу 1 ключ - 1 объявление, чтобы объявления были максимально релевантными;

- С помощью Яндекс.Метрики выявили неэффективные объявления, неэффективные ключевые фразы и удалили их. Также выявили в какое время пользователи заходят на сайт, а какое нет, с помощью этих данных снизили ставку в определенное время для экономии бюджета;