Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Налаштування ефеквної реклами для бізнесу 🔥
Працюю:
- Завжди на зв'язку;
- Ми зідзвонюємось і обговорюємо всі деталі роботи;
- Підходжу до роботи комплексно;
- Кожного дня контролюю і надаю звіти по головних показниках (ctr, cpm, cpa, cr, roas);
- Економлю гроші клієнта на аудиті вашої "посадкової" сторінки. Також допомагаю упаковувати вашу сторінку при необхідності;
- Рахую окупність трафіку.
Проведу безкоштовну консультацію