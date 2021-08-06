Софія. Спеціаліст в таргеті&#9989;

Добавлена
2 года назад
35 просмотров
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Працюю: 

- Завжди на зв'язку;

- Ми зідзвонюємось і обговорюємо всі деталі роботи;

- Підходжу до роботи комплексно;

- Кожного дня контролюю і надаю звіти по головних показниках (ctr, cpm, cpa, cr, roas);

- Економлю гроші клієнта на аудиті вашої "посадкової" сторінки. Також допомагаю упаковувати вашу сторінку при необхідності;

- Рахую окупність трафіку.

Проведу безкоштовну консультацію