Создание и настройка рк в Я.Директ

Как я работаю:
1. Анализирую рынок
2. Выясняю сколько потенциальных клиентов могут перейти на ваш сайт и передаю эту информацию заказчику
3. Не сливаю сразу весь бюджет заказчика на рекламу (согласовано устанавливаем ежедневную сумму чтобы хватило на конкретный срок)
4. Через 1-2 дня отправляю примеры готовых объявлений. Возможны 2 поправки.
5. Отправляю на модерацию
6. Заказчик пополняет счет в яндекс кабинете и запускается рекламу
Нужно для заказа:
1. Наличие сайта
2. Бюджет на рекламу (от 300 руб/день)
3. Предоставить недостающие данные, если потребуется