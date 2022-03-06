Создание и настройка рк в Я.Директ

Как я работаю:

1. Анализирую рынок

2. Выясняю сколько потенциальных клиентов могут перейти на ваш сайт и передаю эту информацию заказчику

3. Не сливаю сразу весь бюджет заказчика на рекламу (согласовано устанавливаем ежедневную сумму чтобы хватило на конкретный срок)

4. Через 1-2 дня отправляю примеры готовых объявлений. Возможны 2 поправки.

5. Отправляю на модерацию

6. Заказчик пополняет счет в яндекс кабинете и запускается рекламу

Нужно для заказа:

1. Наличие сайта

2. Бюджет на рекламу (от 300 руб/день)

3. Предоставить недостающие данные, если потребуется