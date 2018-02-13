Специалист по рекламе в РСЯ

Меня зовут Борис Фёдоров ( https://vk.com/id460563341).Я начинающий специалист в интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса. Я прошёл тренинг "Специалист по интернет-рекламе 3.0", усиленно изучил самые современные технологии рекламы и готов их внедрить для Вас бесплатно. То есть я предлагаю настроить вам интернет-рекламу бесплатно, взамен попрошу только отзыв о моей работе. Как Вам такое предложение? Предлагаю обсудить детальнее.