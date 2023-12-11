Таргетолог маркетинг

Меня зовут Оксана я начинающий таргетолог и ищу проект для прохождения практики. В течении 2 недель буду настраивать рекламу для вашего проекта бесплатно( нужен только бюджет для оплаты услуг Facebook )

Вы можете оценить возможности таргетованой рекламы в Instagram и Facebook , получить новых клиентов

Если вам интересно мое предложение свяжитесь со мной и мы обсудим детали.