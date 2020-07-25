Разработчики проекта предлагают ежегоднопроводить масштабный всероссийский патриотический фестиваль под названием «Народный Дух — Мощная Держава» в каждомсубъекте Российской Федерации. При создании данного мероприятия необходимо

сделать упор на древнерусскую и отечественную историю, русский язык и на

познание культуры родной страны. Также одной из ключевых задач является информирование детей и молодежи об историии самобытности всех российских праздников и значимых дат, их значении и

происхождении. Все это поможет сформировать у молодого поколения любовь и

преданность своему Отечеству, своему народу, гордость за их прошлое и

настоящее, готовность к их защите.