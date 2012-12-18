Акела промахнулся — Газпром упустил контракт

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Охота Газпрома на израильское месторождения газа «Левиафан» не удалась, виной тому Woodside Petroleum из Австралии. Лидер нефтегазовой отрасли пятого континента помешал Газпрому усилить своё присутствие на европейских рынках, в том числе и сжиженного природного газа. Компания, имеющая обширные партнёрские связи, например с Noble Energy из США, приобрела 30% израильского месторождения.