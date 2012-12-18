Акела промахнулся — Газпром упустил контракт

Охота Газпрома на израильское месторождения газа «Левиафан» не удалась, виной тому Woodside Petroleum из Австралии. Лидер нефтегазовой отрасли пятого континента помешал Газпрому усилить своё присутствие на европейских рынках, в том числе и сжиженного природного газа. Компания, имеющая обширные партнёрские связи, например с Noble Energy из США, приобрела 30% израильского месторождения.