Американская виза после отказа: миф или реальность

Штаты посещает более 75 млн туристов в год, из них свыше 225 тысяч — граждане России. Их привлекают небоскребы Нью-Йорка, лазурное побережье Майями и солнечный Лос-Анджелес. Но прежде чем пересечь Атлантику, наш турист проходит буквально «круги ада».

Сегодня получить визу в США не только сложно, но и проблемно. 12% заявителей получают отказы, а 80% не могут записаться на собеседование в консульство из-за ограниченного количества мест.

К нам обратилась Марина после 2 отказов. Она была в отчаянии и не понимала, почему собеседования заканчиваются провалом. За две попытки стать обладательницей американской визы девушка отдала около 100 тысяч рублей. Вера в то, что заветную вклейку в паспорт все-таки реально получить, таяла на глазах.

Марина решила дать еще один шанс визовым агентствам. Она подготовила необходимые документы и пришла к нам в офис. Мы изучили ее кейс от и до. И знаете что? У нее были высокие шансы получить визу с первого раза, но заявительница попала к «черным визовикам». Ошибки в опроснике, неправильные ответы на вопросы визового офицера = испорченная визовая история.

Наша команда заново заполнили анкету и вместе с Мариной проверили все пункты. Провели тестовое собеседование и рассказали, как пройти интервью легко и без проблем. А также же клиентка получила чек-лист со списком документов, которые необходимо взять с собой в посольство.

Уже через две недели Марина получила трехлетнюю американскую визу и улетела праздновать Рождество в Нью-Йорке.

У вас нет времени заниматься этими скучными делами? Или вы боитесь ошибиться и получить отказ? Не переживайте, мы пройдем этот путь вместе от точки А до точки Б.

ПроконсулитируемЗаполним анкетуОплатим консульский сборСоздадим личный кабинет и запишем на собеседованиеПодготовим к интервью с консуломДадим чек-лист со списком документовЗаберем готовый паспорт из посольства

Вам останется только купить билет до Америки и паковать чемоданы .

Процент одобрения визы с нашей компанией составляет 99%, а в случае отказа мы вернем вам деньги. Наши сотрудники аккредитованы консульством и ежедневно отслеживают актуальную информацию по процессу оформления визы.

В честь дня независимости Америки до 5 июля вы можете оформить визу всего за 37000 рублей вместо 42000. А также получите страховку на время поездки в подарок.

Прямо сейчас переходите по ссылке в шапке профиля и оставляйте заявку.

Путешествие мечты ближе, чем кажется. А мы поможем его осуществить.