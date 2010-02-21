Аналитическая записка на тему "ГЧП"

Аналитическая записка на тему «Государственно-частное партнерство»

На сегодняшний день термин ГЧП широко используется как в действующем федеральном законодательстве, з аконодательстве субъектов Российской Федерации, так и в иных документах, связанных с планированием р азвития и деятельности государства и общества. Термин ГЧП предполагает заключение коммерческих к онтрактов между органами власти (государственной или местной) и частными компаниями в сфер е разработки, строительства, финансирования и работы объектов общественной инфраструктуры, а также предоставления услуг, которые традиционно принадлежали к государственному сектору.