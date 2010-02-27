Анализы при беременности

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14 лет назад
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Каждая беременная женщина при постановке на учет в женской консультации должна пройти тщательное обследование и сдать множество анализов, чтобы врач имел хотя бы малейшее представление о состоянии здоровья будущей мамочки. Также это необходимо для прогнозирования протекания беременности и выбора правильной тактики лечения при возникшей патологии.

Анализы при беременности.doc
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