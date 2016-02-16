Бюро переводов

http://avanta-translating.com/

Почти 30 лет бюроязыковых переводов «Аванта-Транслейтинг» работает на региональном рынкепереводческих услуг. Своими наивысшими достижениямимы считаем хорошую деловую репутацию и постоянных клиентов. В перечень услуг, которые мы предлагаем, входят:

устные и письменные срочные переводы ;

; перевод текста технической, юридической, медицинской и бизнес-тематики;

локализация, если Вы хотите перевести на иностранный язык сайт, ПО или компьютерные игры;

документы для официального обращения в консульство иностранного государства по

вопросам выезда на учебу, ПМЖ или покупки недвижимости; перевод с иностранных языков под нотариальное удостоверение.

Переводчики, нотариусы, менеджеры, технические специалисты творческии скрупулезно выполняют каждый заказ. Сотрудники «Аванта-Транслейтинг» понимают

значение достоверности перевода деловой и личной документации для клиента. Мы работаем

так, чтобы качество услуг не только удовлетворяло Вас, но и даже превосходило Ваши

ожидания. Объем и структуру услуг компания постоянно расширяет сучетом новых запросов и реалий. Быть на шаг впереди других, давать клиенту больше,

чем делает другое агентство переводов— в этом мы видим миссию компании. Обращаясь к нам, Вы получите: · перевод профильной документации с проверкой специалистамив этих областях и носителями языка;· основные, дополнительные и сопутствующие услуги перевода в одном месте;· точный срок выполнения заказов;· комплексное лингвистическое сопровождение. Адрес бюро переводов: Челябинск, Каслинская, 25 Конкурентныепреимущества Ежедневно центрпереводов «Аванта-Транслейтинг» посещают сотни людей, в том числе и порекомендации деловых партнеров. У нас клиенты всегда получают больше, чем в других компаниях: