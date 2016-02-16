Бюро переводов
http://avanta-translating.com/
Почти 30 лет бюроязыковых переводов «Аванта-Транслейтинг» работает на региональном рынкепереводческих услуг. Своими наивысшими достижениямимы считаем хорошую деловую репутацию и постоянных клиентов. В перечень услуг, которые мы предлагаем, входят:
- устные и письменные срочные переводы;
- перевод текста технической, юридической, медицинской и бизнес-тематики;
- локализация, если Вы хотите перевести на иностранный язык сайт, ПО или компьютерные
игры;
- документы для официального обращения в консульство иностранного государства по
- перевод с иностранных языков под нотариальное удостоверение.
вопросам выезда на учебу, ПМЖ или покупки недвижимости;
значение достоверности перевода деловой и личной документации для клиента. Мы работаем
так, чтобы качество услуг не только удовлетворяло Вас, но и даже превосходило Ваши
ожидания. Объем и структуру услуг компания постоянно расширяет сучетом новых запросов и реалий. Быть на шаг впереди других, давать клиенту больше,
чем делает другое агентство переводов— в этом мы видим миссию компании. Обращаясь к нам, Вы получите: · перевод профильной документации с проверкой специалистамив этих областях и носителями языка;· основные, дополнительные и сопутствующие услуги перевода в одном месте;· точный срок выполнения заказов;· комплексное лингвистическое сопровождение. Адрес бюро переводов: Челябинск, Каслинская, 25 Конкурентныепреимущества Ежедневно центрпереводов «Аванта-Транслейтинг» посещают сотни людей, в том числе и порекомендации деловых партнеров. У нас клиенты всегда получают больше, чем в других компаниях:
- мы используем инновационные технологии, специальные программы и отраслевые
глоссарии. Это сокращает сроки и гарантирует идентичность подготовленных
материалов оригиналу документа;
- Вы получите профессионально подготовленный контент для бизнеса, переведенный с/на 95 языков;
- центр переводов выполняет дополнительные услуги: верстку, редактирование, брошюровку, отправку
- мы предлагаем нотариальное удостоверение перевода в офисе.
электронными средствами связи, подбор специалиста для лингвистического
сопровождения в стране пребывания;