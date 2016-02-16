Бюро переводов

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Бюро переводов

http://avanta-translating.com/

 Почти 30 лет бюроязыковых переводов «Аванта-Транслейтинг» работает на региональном рынкепереводческих услуг. Своими  наивысшими достижениямимы считаем хорошую деловую репутацию и постоянных клиентов.  В перечень услуг, которые мы предлагаем, входят: 

  • устные и письменные срочные переводы;
  • перевод текста технической, юридической, медицинской и бизнес-тематики;
  • локализация, если Вы хотите перевести на иностранный язык сайт, ПО или компьютерные

    игры;

  • документы для официального обращения в консульство иностранного государства по

    • вопросам выезда на учебу, ПМЖ или покупки недвижимости;

  • перевод с иностранных языков под нотариальное удостоверение.

Услуги переводчика  Переводчики, нотариусы, менеджеры, технические специалисты творческии скрупулезно выполняют каждый заказ. Сотрудники «Аванта-Транслейтинг» понимают

значение достоверности перевода деловой и личной документации для клиента. Мы работаем

так, чтобы качество услуг не только удовлетворяло Вас, но и даже превосходило Ваши

ожидания.  Объем и структуру услуг компания постоянно расширяет сучетом новых запросов и реалий. Быть на шаг впереди других, давать клиенту больше,

чем делает другое агентство переводов— в этом мы видим миссию компании. Обращаясь к нам, Вы получите: ·      перевод профильной документации с проверкой специалистамив этих областях и носителями языка;·      основные, дополнительные и сопутствующие услуги перевода в одном месте;·      точный срок выполнения заказов;·      комплексное лингвистическое сопровождение.  Адрес бюро переводов: Челябинск, Каслинская, 25 Конкурентныепреимущества Ежедневно центрпереводов «Аванта-Транслейтинг» посещают сотни людей, в том числе и порекомендации деловых партнеров. У нас клиенты всегда получают больше, чем  в других компаниях: 

  • мы используем инновационные технологии, специальные программы и отраслевые

    глоссарии. Это сокращает сроки и гарантирует идентичность подготовленных

    материалов оригиналу документа;

  • Вы получите  профессионально подготовленный контент для бизнеса, переведенный с/на 95 языков;
  • центр переводов выполняет дополнительные услуги: верстку, редактирование, брошюровку, отправку

    • электронными средствами связи, подбор специалиста для лингвистического

    сопровождения в стране пребывания;

  • мы предлагаем нотариальное удостоверение перевода в офисе.

«Авантаж Транслейтинг»: оперативныепереводы личных документов и сопровождение бизнеса. Тел. +7 (351) 239 8032. 