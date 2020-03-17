Чем спасаться от насморка: гид по каплям и прочему

Информационная статья о том, по каким критериям выбирать лекарство от насморка. Когда достаточно сосудосуживающих капель, а когда необходимо подключать «тяжелую артиллерию» в виде антибиотиков.

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