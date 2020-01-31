Что такое фриланс и в чем его плюсы

Фриланс стал популярным способом заработка целого поколения людей. Современная темп жизни в новом по масштабу информационном поле привел к рождению нового рода деятельности.

Что это такое

Фриланс происходит от английского слова "Free" что значит свободный. СВобода подразумевается в выборе места и времени работы. Владение уникальными навыками генерирования и обработки информации позволили фрилансерам основать свое сообщество. Вступить в него достаточно просто: нужно зарегистрироваться на интернет порталах или биржах фриланса и приступить к выбору категории работы. Здесь есть широкий спектр возможностей: пригодится и умение грамотно и красиво писать, а также переформулировать тексты, делать литературные и технические переводы, создавать и продвигать сайты и так далее. Все навыки и умения человек может освоить при желании самостоятельно, однако некоторые биржи предлагают свои услуги по обучению начинающих специалистов. Нужно только начать и проявить желание и упорство в работе.

Преимущества

Удаленная работа позволяет сэкономить массу времени и сил. Вместо пробок по утрам можно сварить горячий кофе и сесть за компьютер в удобной одежде. А можно и вовсе перебраться поближе к морю и исполнить свою мечту встречать рабочее утро на берегу под шум волн. Создать подходящую атмосферу для работы предлагается на свой вкус и цвет. То же касается и времени работы. Исполнитель может выбрать когда работать и сколько времени посвятить своему занятию. Подвижность графика при этом позволяет заниматься параллельно и домашними делами и путешествиями. Все, что пожелает работник, лишь бы это не шло во вред заданию. Существуют сроки выполнения заказа, в которые нужно уложиться, однако темп работы никто не регулирует кроме самого исполнителя.

Выбор интенсивности нагрузки также определяет и финансовую сторону вопроса. Если нужно быстро заработать, то есть возможность взять больше заказов и проектов и посвятить этому больше времени, а не дожидаться зарплаты. Возможность постоянного вывода средств также дает большую финансовую свободу.

Фриланс можно использовать как основной вид заработка, так и в качестве подработки. Это улучшит финансовую стабильность и окажет неоценимую помощь женщинам в декрете или отпуске на официальной работе. Также фриланс услуги не облагаются налогом, поскольку не регистрируются в налоговой службе.

Удаленная работа обладает рядом достоинств, которые могут значительно облегчить жизнь современного человека. Обладая уникальными навыками и дисциплинированностью, вы можете сломать стереотипы о скучной и однообразной работе в пыльном офисе и начать планировать свою жизнь по собственному усмотрению.