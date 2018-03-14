Что такое рыбалка?

Чтотакое рыбалка?Рыбалка– это очень увлекательное занятие, можно сказать, искусство! Ведь не зря же среди людей разного возраста и пола так

много поклонников рыбалки!Естьнемало разновидностей рыбалки: и по времени года (зимняя, летняя), и по объекту

лова (на карася, красноперку, окуня и т.п. ),

и по используемым снастям (поплавок, спиннинг и т.п.), и по месту

(морская, речная, озерная) и т.д. А еще различают спортивную и любительскую

рыбалку. Но какую бы разновидность мы не

рассматривали – это просто любимое занятие многих. Так чем же она так хороша?1.Возможность насладиться отдыхом наприроде и отойти от повседневной суеты.2.Встреча с друзьями – единомышленниками.3.Знакомство с новыми людьми.4.Общение. Ведь на рыбалке можно обсудитьмногое.5.Новый опыт. Каждый рыбак пытаетсяусовершенствовать свое хобби (попробовать новые снасти или приманки и т.п.).6.Впечатления. Ни одна рыбалка не будетпохожа на другую.7.Возможность получить вкусную еду. Ведькаждый рыбак рассчитывает порадовать своих домашних хорошим уловом. Конечно, у каждого свои причины любитьрыбалку, а у меня их семь, как цветов радуги.