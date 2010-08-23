Чудотворец Савва Сторожевский

http://www.tatar-inform.ru/news/2010/08/23/233414/

В Троицкий монастырь Савва пришел богатым юношей, и стал учеником преподобного Сергия Радонежского. Через некоторое время инок Савва под благословением преподобного Сергия становится игуменом в Успении Божьей матери. Она была основана в честь победы князя Дмитрия Донского над Мамаем над рекой Дубенка самим московским князем. Когда в 1392 году игумен Никон – преемник преподобного Сергия – решил уйти из монастыря и затворится в своей кельи, игуменский жезл оставшиеся братия упросили принять преподобного Савва. Делами Троицкого монастыря Савва управлял на протяжении 6 лет.