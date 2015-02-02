Дельные советы для отдыха и шопинга в Италии

Как бывает приятно совместить приятное с полезным!Именно это можно будет сделать во время вашей поездки в Италии. Популярные места отдыха и шопинга в этой страненаходятся в известных Римини или Милане. Хотите узнать, как можно отдохнуть в

Италии и обновить гардероб по привлекательным ценам? Читайте эту статью. Здесь

вас ждет сравнение шопинга в итальянских городах по данным персональных

консультантов-шоперов.