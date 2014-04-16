Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Энергопроект, он же типовой проект электроснабжения –обязательной элемент документации, которую требуется предоставить в случае
проведения ремонтных работ, затрагивающих систему электроснабжения квартиры,
офиса или иного помещения. Он потребуется в том случае, если необходимо
подключить к электросети новый дом или квартиру в новостройке. При отсутствии
профессионально выполненного энергопроекта собственник рискует получить отказ в
подключении по постоянной схеме от поставщика электроэнергии, а также быть
привлеченным к административной ответственности за соответствующее правонарушение.
Столь серьезный подход в данном случае вполне оправдан, таккак разработка энергопроекта имеет под собой сразу несколько весомых оснований.
Прежде всего, это обеспечение безопасности функционирования системы
электроснабжения за счет учета всех влияющих на неё факторов: грамотного
распределения выделенной на конкретноепомещение электрической мощности по потребителям, выбора электрооборудования и
материалов с учетом предельно допустимой нагрузки, подключаемого к электросети
оборудования, бытовой техники и т.д. Таким образом, именно собственник
помещения и его обитатели в первую очередь заинтересованы в том, чтобы
энергопроект был сделан качественно и профессионально, ведь речь идет о
сохранности его имущества, жизни и здоровья.
Наличие грамотно составленного энергопроекта позволит вбудущем значительно облегчить задачу специалистам, которые будут выполнять
электромонтажные работы, а заказчику – оценить их качество. Кроме того, если в
дальнейшем возникнет необходимость внести изменения в систему электроснабжения,
или же просто отыскать места расположения распределительных коробок и скрытой
проводки при выполнении каких-либо отделочных работ, выполнить эти операции при
наличии типового проекта электропроекта будет куда проще.
Основные цели, которые ставятся перед разработчиком проекта,можно сформулировать следующим образом:
- Обеспечить бесперебойную и безопасную работу электросети с учетом всех факторов и
требований
- Грамотно распределить имеющиеся ресурсы, обеспечив необходимый запас по мощности
- Определить оптимальное количество и местоположение точек электроснабжения
- Определить параметры используемого электрооборудования и материалов
щитка и закачивая розетками, выключателями, осветительными приборами. Чтобы проект был принят контролирующимиинстанциями, он должен содержать стандартный набор документации: акт
разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности,
однолинейную схему электроснабжения квартиры, план розеточной сети и сети
освещения, схему дополнительной системы уравнения потенциалов, спецификацию применяемого
оборудования.
Разработка типового проекта электроснабжения – достаточносложная и ответственная задача. Помимо знания электротехники, методики расчетов
и нормативов оформления документации, проектировщик должен быть в курсе всех
требований контролирующих органов, и обладать способностью совместить их с
интересами и требованиями заказчика. Общая стоимость разработки энергопроекта
зависит от множества факторов и определяется для каждого конкретного случая
отдельно.