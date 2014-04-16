Энергопроект, он же типовой проект электроснабжения –обязательной элемент документации, которую требуется предоставить в случае

проведения ремонтных работ, затрагивающих систему электроснабжения квартиры,

офиса или иного помещения. Он потребуется в том случае, если необходимо

подключить к электросети новый дом или квартиру в новостройке. При отсутствии

профессионально выполненного энергопроекта собственник рискует получить отказ в

подключении по постоянной схеме от поставщика электроэнергии, а также быть

привлеченным к административной ответственности за соответствующее правонарушение.

Столь серьезный подход в данном случае вполне оправдан, таккак разработка энергопроекта имеет под собой сразу несколько весомых оснований.

Прежде всего, это обеспечение безопасности функционирования системы

электроснабжения за счет учета всех влияющих на неё факторов: грамотного

распределения выделенной на конкретноепомещение электрической мощности по потребителям, выбора электрооборудования и

материалов с учетом предельно допустимой нагрузки, подключаемого к электросети

оборудования, бытовой техники и т.д. Таким образом, именно собственник

помещения и его обитатели в первую очередь заинтересованы в том, чтобы

энергопроект был сделан качественно и профессионально, ведь речь идет о

сохранности его имущества, жизни и здоровья.

Наличие грамотно составленного энергопроекта позволит вбудущем значительно облегчить задачу специалистам, которые будут выполнять

электромонтажные работы, а заказчику – оценить их качество. Кроме того, если в

дальнейшем возникнет необходимость внести изменения в систему электроснабжения,

или же просто отыскать места расположения распределительных коробок и скрытой

проводки при выполнении каких-либо отделочных работ, выполнить эти операции при

наличии типового проекта электропроекта будет куда проще.

Основные цели, которые ставятся перед разработчиком проекта,можно сформулировать следующим образом:

Обеспечить бесперебойную и безопасную работу электросети с учетом всех факторов и требований

Грамотно распределить имеющиеся ресурсы, обеспечив необходимый запас по мощности

Определить оптимальное количество и местоположение точек электроснабжения

Определить параметры используемого электрооборудования и материалов

Фактически энергопроект представляет собой подробноеописание системы электроснабжения помещения, начиная от распределительного

щитка и закачивая розетками, выключателями, осветительными приборами. Чтобы проект был принят контролирующимиинстанциями, он должен содержать стандартный набор документации: акт

разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности,

однолинейную схему электроснабжения квартиры, план розеточной сети и сети

освещения, схему дополнительной системы уравнения потенциалов, спецификацию применяемого

оборудования.

Разработка типового проекта электроснабжения – достаточносложная и ответственная задача. Помимо знания электротехники, методики расчетов

и нормативов оформления документации, проектировщик должен быть в курсе всех

требований контролирующих органов, и обладать способностью совместить их с

интересами и требованиями заказчика. Общая стоимость разработки энергопроекта

зависит от множества факторов и определяется для каждого конкретного случая

отдельно.