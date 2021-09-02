Финансовая грамотность

Почему миллионеры становятся нищими, а прачка или бродяга сколачивают целое состояние? Мир финансов на примерах и не только

Сколько денег вам нужно, чтобы воплотить свои материальные мечты? Чтобы вы смогли купить себе последний Айфон, новенькую Теслу и открыть таки свою кофейню или крафтовую пивоварню. А может вы хотели бы приобрести домик на Бали и никогда больше не работать? Или что-то еще? Так сколько денег вам нужно? Сто тысяч долларов? Миллион? Десять миллионов? Большинство людей думают, что причина их материальных проблем — это недостаточные доходы. Вот бы больше зарабатывать, а еще лучше получить богатое наследство или выиграть в лотерею. Майкл Джексон однажды подписал контракт на почти миллиард долларов. Это не помешало ему умереть в долгах. Может он зарабатывал недостаточно? Или причина в другом? Давайте разбираться.

Богатым вас делают не деньги, а умение ими пользоваться

Элвис Пресли, Майк Тайсон, Николас Кейдж, Памела Андерсон, Линдси Лохан, Джонни Депп, Лина Хиди, Ким Бейсингер, Фрэнсис Форд Коппола, Курт Шиллинг. Вы, наверняка, слышали эти имена или хотя бы некоторые из них. Это люди с культовой известностью в своих сферах. Все они были сказочно богаты, их состояние исчислялось десятками, а то и сотнями миллионов долларов. Что же их всех объединяет? Они все обанкротились. Некоторые, смогли выйти из финансовой ямы, а некоторые так и остались прозябать в нищете. Это сильные умные люди, создавшие себя с нуля, добившиеся так многого. Но у них у всех был серьезный недостаток — отсутствие финансовой грамотности, о которой мы еще поговорим.

«Я не такой. Я не буду тратить все на алкоголь и наркотики, и скупать яхты с особняками. Просто дайте мне денег и я покажу как это делается!» — такие мысли могут возникнуть у вас при чтении. Но статистика, увы, говорит об обратном. Больше 90% бедных людей, которым «падали на голову» большие деньги, выигрыш или наследство, очень быстро спускали их на ветер. Даже известные бизнесмены и инвесторы, которые создали себя с нуля, которые поднимались «из грязи в князи», начинали с доллара и шли к миллионам, очень часто оказывались ни с чем. Хотя, казалось бы, уж они то знают «правила игры». Да, игра действительно сложная, но есть и хорошая новость. В нее можно играть и даже выигрывать!

Финансовый секрет для избранных?

Когда мы смотрим на культовых личностей вроде Стива Джобса и Илона Маска, у нас возникает двоякое чувство. С одной стороны, мы ими восхищаемся, а с другой понимаем, что между нами пропасть. Они гении, сверхлюди, небожители, нам такими не стать. А на что способны мы, обычные люди?

Теодор Джонс — был простым работником доставки с зарплатой около 14 тысяч в год. У него было правило — откладывать 20% с каждой зарплаты и премии и покупать на них акции. К 90-летию его состояние составляло 70 миллионов долларов. Озеола Маккарти была прачкой. За плечами только 6 классов образования, и всю жизнь она стирала и гладила одежду. Она всегда откладывала часть своих скромных доходов и вкладывала их. В 87 лет старушка сделала пожертвование в 150 тысяч долларов стипендиальному фонду местного университета. Курт Дегерман — шведский бродяга, который оставил после себя состояние около полтора миллиона долларов. Он жил на улице, как и все бродяги, собирал бутылки. Только вырученные деньги тратил не на алкоголь и наркотики, а на акции успешных шведских компаний. Вы можете сказать, что вам не повторить путь гениальных Маска и Джобса. Но, может, попробовать достичь того, что получилось у курьера, прачки и бродяги?

Теодор Джонс, Озеола Маккарти и Курт Дегерман — не были гениями или культовыми личностями, их не посвящали в сакральные тайны, у них не было больших доходов, но все они преуспели и стали материально-успешны. Просто они знали некоторые законы и правила мира финансов и умели с успехом ими пользоваться. Эти знания не секретны и доступны каждому.

Что такое финансовая грамотность?

Это совокупность знаний о деньгах, финансах, экономике и том, как приумножать свое состояние, как не потерять деньги, куда инвестировать, на чем зарабатывать и о многом другом, связанном с финансами. Эти знания стоят на двух фундаментальных столбах: теория и практика.

Теория без практики сделает вас теоретиком, с такими знаниями в пору читать лекции в школах и университетах за скромную зарплату. А практика без теории сделает вас финансовым шаманом, который проводит какой-то ритуал и смотрит что из этого получится. Потому что он не понимает как это работает и движим только интуитивным чутьем. Но мы с вами современные прогрессивные люди. Мы знаем, что молнии в грозу — это не гнев Перуна. В финансовом мире тоже есть свои законы, такие же незыблемые, как и законы природы.

Только гармоничное сочетание теории и практики сделает вас финансово грамотным человеком. Это и есть знание — то, что можно понять и применить. То что можно только понять — информация, а то что лишь применить — интуиция.

Зачем нужна финансовая грамотность

Этот вопрос равен вопросу — зачем нужны деньги? Ведь именно финансовая грамотность ведет к их сохранению и накоплению. Я думаю, у каждого свой ответ. Кому-то хочется что-то купить, кому-то оплатить определенный стиль жизни, кому-то путешествовать, кому-то не работать, кому-то просто нужен статус богача и допуск в элитные клубы, кто-то хочет носить дорогую брендовую одежду, кто-то кататься на дорогих иномарках, кто-то яхту, кто-то особняк, кто-то хочет помогать людям, а кто-то всего и сразу. Лично для меня деньги — это свобода. А настоящая финансовая свобода — это когда мои финансы будут работать вместо меня. Вы бы хотели волшебную карточку, на которую деньги приходят сами и работать не нужно? А ведь это возможно — надо заставить их работать вместо вас. Финансисты назвали бы это «создать надежные активы, приносящие стабильные дивиденды». Но суть та же самая.

Если говорить о деньгах, то, на мой взгляд, лучше всех, коротко и емко выразился английский философ Фрэнсис Бэкон: «деньги — это хороший слуга и плохой хозяин». Здесь и добавить нечего. Если деньги служат вам, работают на вас, то они могут обеспечить вам свободу и многие блага. А если вы их слуга, если вы продаете свое время за деньги, то их всегда не хватает, вы чувствуете себя несвободным и чаще всего несчастным. Деньги ценный ресурс, но их можно накопить и приумножить. А вот время и здоровье нет, они утекают, и их становится только меньше. Не очень честный обмен, правда?

Ваша самая удачная инвестиция

Так во что нынче вкладываться, дамы и господа? Недвижимость? Валюты? Криптовалюты? Драгоценные металлы и камни? Ценные бумаги? Есть только одна самая надежная и самая прибыльная инвестиция — знания. Вы можете купить книгу о финансовой грамотности за 400 рублей и на основе полученных знаний создать капитал в 40 миллионов рублей. Если вы знаете какие-то другие инвестиции с прибыльностью в 100 000%, то скажите мне, я даже готов вам отдать 90% от полученной прибыли.

Сегодня нам так часто предлагают очередную кнопку «бабло», но без знаний, без понимания механизмов работы, лучше не лезть ни в одну финансовую сферу. С большим успехом вы можете пойти в казино, накупить фишек и сыграть в рулетку. Поставьте все на «черное» или «красное» — и у вас будет 50% шанс на успех. Придите в мир финансов без знаний и сыграйте против тех, кто на этом, как говорится, «собаку съел», и ваш шанс на победу будет в разы ниже 50%.

Читайте книги и статьи, ходите на семинары, смотрите обучающие видео, изучайте блоги, покупайте курсы, где вам на практике все покажут, разжуют и за ручку приведут. Ведь учиться у толкового наставника всегда лучше, чем грызть гранит науки самому и бродить в потемках неопределенности. Эти знания всегда окупятся. Ведь они принесут вам свободу, возможности и новую яркую жизнь!