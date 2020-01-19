Икона Благословение детей отображает события ,описываемые в Евангелии от Марка. Женщины пытались поднести своих детей к Христу, чтобы он даровал благословение своим касанием. Ученики не позволяли подойти к нему. Иисусу это не понравилось. Он сказал разрешить пройти им. Ибо ребенком не принявший Царствие Божие, не войдет в него. Он обнял ребят, даруя свое благословение.

В момент описываемых событий, люди еще не знали, кем является Христос. Матери желали получить для своих чад его благословение, проникнувшись духом проповеди. Ученики же не понимали происходящего, поскольку

роль Христа была скрыта от всех.

С точки зрения христианства, история таит в себе глубокий смысл. Тот, кто достигнет душевной чистоты, характерной для детей, войдет в Царствие Небесное. Истинная жизнь начинается после земной смерти, и

важно провести вечность не в муках, а в успокоении.

Икона Благословение детей наглядно свидетельствует об отношении Спасителя к отрокам. Выражение его глаз и жест руки исполнены заботой. Бог видит то, что сокрыто от человеческого взора – бесценную незапятнанную пороками

и дурными деяниями душу ребенка.

Перед образом родители произносят молитвы о чадах, просят Христа помочь им выбрать безгрешный

путь и уберечь от искушений и зла. По праву, эта икона считается у верующих семейной.