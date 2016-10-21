Искусственный камень для фасада все чаще приходит на замену натуральному аналог ублагодаря таким существенным преимуществам, как удобство транспортировки,

простота монтажа и более выгодная стоимость. Благодаря современным технологиям

производства материал не уступает по техническим и эстетическим характеристикам

природным горным породам и минералам, а иногда и превосходит их.