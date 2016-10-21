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Искусственный камень для фасада все чаще приходит на замену натуральному аналог ублагодаря таким существенным преимуществам, как удобство транспортировки,
простота монтажа и более выгодная стоимость. Благодаря современным технологиям
производства материал не уступает по техническим и эстетическим характеристикам
природным горным породам и минералам, а иногда и превосходит их.