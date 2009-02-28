История древнейшей профессии.

Интим-услуги известны ещё с самых древних времён. Именно поэтому проституция считается самой древней профессией в мире. В разные исторические времена к проституткам относились совершенно по разному. Так в древней Греции гетеры (а именно так назывались в те времена «ночные бабочки») являлись не только средством получения сексуальных удовольствий, но и приятного время препровождения. Такие проститутки были довольно образованы и умели всегда поддержать светскую беседу.