Изолон: виды, цены, укладка, отзывы

Изолонявляется универсальным изоляционным материалом, который можно применять как для

промышленных, так и для бытовых нужд. Относится к разновидности так называемых

отражающих утеплителей, при этом обладает пароотражающими свойствами и

практически не поглощает влагу. Кроме этого, он также является

звукопоглощающим. Таким образом, применение Изолона подразумевает комплексную

изоляцию от всех перечисленных факторов.