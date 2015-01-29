Изолон: виды, цены, укладка, отзывы

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Изолонявляется универсальным изоляционным материалом, который можно применять как для
промышленных, так и для бытовых нужд. Относится к разновидности так называемых
отражающих утеплителей, при этом обладает пароотражающими свойствами и
практически не поглощает влагу. Кроме этого, он также является
звукопоглощающим. Таким образом, применение Изолона подразумевает комплексную
изоляцию от всех перечисленных факторов.
Изолон.docx
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