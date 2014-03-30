Как отремонтировать кровлю из рубероида при помощи

Добавлена
10 лет назад
197 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Рубероид по-прежнему остается популярным материалом для строительства кровли бань, сараев, частных и хозяйственных построек несмотря на недолгий срок эксплуатации и непрезентабельный внешний вид. Однако существует отличная альтернатива этому материалу – Ондулин. Это покрытие превосходит рубероид по всем параметрам, обладая при этом вполне приемлемой ценой. А самое главное – его можно монтировать поверх рубероида и стать в результате обладателем прочной, надежной, долговечной, влагоустойчивой и экологически чистой крыши. 

Новый текстовый документ.txt
2 КБ