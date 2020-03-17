Как понять, что у кошки температура

Всем привет, сегодня я бы хотела поделиться историей из жизни, которая

коснулась меня самой, и моей кошки Мафии. К сожалению наши любимые

домашние животные нам не могут прямо сказать, что у них болит или почему

они плохо себя чувствуют.

И если не досмотреть, тогда можно даже потерять своего любимца. А чтобы этого

ни в коем случае не произошло, стоит внимательно следить за ним. И если к

примеру,

у котика стал какой-то грустный вид, он не хочет играть, не реагирует на

свое имя, а просто в сторонке лежит, тогда нужно срочно что-то делать.

Можно померить температуру кошке градусником, когда она будет себя странно вести. Но я не думаю, что ей очень понравится эта процедура, так что не

стоит прибегать к ней очень часто.

Однажды я пришла домой и увидела свою кошку в ее корзинке. Она просто подняла

на меня глаза, и затем закрыла их обратно. Я сразу же поняла, что с ней

что-то не так, поскольку она всегда меня встречает с работы у двери. Так

что я взяла ее на руки и стала осматривать.

Я уже читала о признаках температуры у котов, и стала анализировать состояние своего любимца.

А вы знаете, какие признаки помогают узнать температуру тела у котов?

Конечно температуру можно узнать с помощью градусника, но есть и другие

проверенные способы узнать об этом заболевании:

· вялость животного;

· частый пульс;

· сухие десна, что свидетельствует об обезвоживании.

Если ваше домашнее животное здоровое, тогда нос должен быть влажным и холодным. А если болеет, тогда – теплым, и сухим.

Другие случаи, которые могут привести к ложным выводам Безусловно,если вы только поиграли с вашим котиком, тогда конечно его носик

сухой, но спустя какое-то он должен быстро прийти в норму.

То же самое можно сказать об его носике, если котик только проснулся.

Какая нормальная температура у котов, вы знаете? 36.6 как у нас?

Конечно же нет. Нормой для наших пушистиков считается температура в 39,5°C. Но,

к примеру утром она может немного падать, а ближе к вечеру особенно после нагрузок подыматься.

Кроме этого, нельзя мерить температуру сразу после еды, игр, а во время летнего зноя, либо беременности, течки. Ведь в таких ситуациях ее показатели могут отличаться от нормы.

Как померить температуру с помощью градусника

Для этой процедуры нам понадобиться:

· медицинский градусник;

· вазелин для смазывания градусника;

· плед или большое полотенце;

· намордник (если животное склонно к

агрессии).

Крепко возьмите кошку в руки, почешите за ушком, чтобы она немного успокоилась

и расслабилась. Теперь этот градусник можно ввести в анальное отверстие коту.

Только глубина должна быть не больше 1 см, чтобы не поранить животное. И подождать нужное время придерживая градусник.

Безусловно, электронные градусники или инфракрасные более удобны, если говорить об измерении температуры домашнего животного.

После этого лучше всего дать что-то вкусненькое котику, ведь он только что пережил сильный стресс.