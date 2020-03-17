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Как понять, что у кошки температура
Всем привет, сегодня я бы хотела поделиться историей из жизни, которая
коснулась меня самой, и моей кошки Мафии. К сожалению наши любимые
домашние животные нам не могут прямо сказать, что у них болит или почему
они плохо себя чувствуют.
И если не досмотреть, тогда можно даже потерять своего любимца. А чтобы этого
ни в коем случае не произошло, стоит внимательно следить за ним. И если к
примеру,
у котика стал какой-то грустный вид, он не хочет играть, не реагирует на
свое имя, а просто в сторонке лежит, тогда нужно срочно что-то делать.
Можно померить температуру кошке градусником, когда она будет себя странно вести. Но я не думаю, что ей очень понравится эта процедура, так что не
стоит прибегать к ней очень часто.
Однажды я пришла домой и увидела свою кошку в ее корзинке. Она просто подняла
на меня глаза, и затем закрыла их обратно. Я сразу же поняла, что с ней
что-то не так, поскольку она всегда меня встречает с работы у двери. Так
что я взяла ее на руки и стала осматривать.
Я уже читала о признаках температуры у котов, и стала анализировать состояние своего любимца.
А вы знаете, какие признаки помогают узнать температуру тела у котов?
Конечно температуру можно узнать с помощью градусника, но есть и другие
проверенные способы узнать об этом заболевании:
· вялость животного;
· частый пульс;
· сухие десна, что свидетельствует об обезвоживании.
Если ваше домашнее животное здоровое, тогда нос должен быть влажным и холодным. А если болеет, тогда – теплым, и сухим.
Другие случаи, которые могут привести к ложным выводам Безусловно,если вы только поиграли с вашим котиком, тогда конечно его носик
сухой, но спустя какое-то он должен быстро прийти в норму.
То же самое можно сказать об его носике, если котик только проснулся.
Какая нормальная температура у котов, вы знаете? 36.6 как у нас?
Конечно же нет. Нормой для наших пушистиков считается температура в 39,5°C. Но,
к примеру утром она может немного падать, а ближе к вечеру особенно после нагрузок подыматься.
Кроме этого, нельзя мерить температуру сразу после еды, игр, а во время летнего зноя, либо беременности, течки. Ведь в таких ситуациях ее показатели могут отличаться от нормы.
Как померить температуру с помощью градусника
Для этой процедуры нам понадобиться:
· медицинский градусник;
· вазелин для смазывания градусника;
· плед или большое полотенце;
· намордник (если животное склонно к
агрессии).
Крепко возьмите кошку в руки, почешите за ушком, чтобы она немного успокоилась
и расслабилась. Теперь этот градусник можно ввести в анальное отверстие коту.
Только глубина должна быть не больше 1 см, чтобы не поранить животное. И подождать нужное время придерживая градусник.
Безусловно, электронные градусники или инфракрасные более удобны, если говорить об измерении температуры домашнего животного.
После этого лучше всего дать что-то вкусненькое котику, ведь он только что пережил сильный стресс.