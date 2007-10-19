Код апокалипсиса: Заворотнюк во всей красе

http://www.passion.ru/s.php/6746.htm

Светская хроника: репортаж с премьеры фильма "Код апокалипсиса" в к/т "Пушкинский" (Москва). Фотографии (мои же) - по ссылке. "Музыкальная тема из фильма раздавалась еще за квартал от кинотеатра. Припарковаться у «Пушкинского» было невозможно; промокшая молодежь уныло спрашивала у спешащих в кинозал «лишние билетики». А вот запланированного торжественного «прохода по красной дорожке» (как же без нее!) не случилось: на улице безжалостно лил дождь, и гости стремились как можно быстрее попасть под крышу".