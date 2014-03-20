Копирайт. Статьи на различные тематики

Добавлена
10 лет назад
202 просмотра
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Работаю с текстами различной тематики и сложности. Пишу рерайт и авторские статьи. В работе опираюсь, как на русскоязычные, так и иностранные источники (английский, арабский). В рерайте излагаю свои мысли на основе нескольких источников. Уникальность по шкале Адвего в моих работах всегда больше 95%. Ответственно подхожу ко всем серьезным заданиям.

Р35_НС_3401_Интерьер во французском стиле_27.01.14.docx
17 КБ
рерайт_Джордж Сорос_1785 знаков_19.03.14.docx
15 КБ
Как выбрать качественную мойку для кухни.doc
29 КБ
S29_НС_3836_Романтические коктейли_25.12.13.docx
18 КБ
P17_НС_5235_Идеальная семья_24.12.13.docx
19 КБ