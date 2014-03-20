Копирайт. Статьи на различные тематики

Работаю с текстами различной тематики и сложности. Пишу рерайт и авторские статьи. В работе опираюсь, как на русскоязычные, так и иностранные источники (английский, арабский). В рерайте излагаю свои мысли на основе нескольких источников. Уникальность по шкале Адвего в моих работах всегда больше 95%. Ответственно подхожу ко всем серьезным заданиям.