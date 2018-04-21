Краткая история города Ялта

Работа выполнена для сайта феодосийской гостиницы на берегу моря — гостевого дома «Валери». Заказчик — сам копирайтер, поэтому на сайте гостиницы текст незначительно изменён. В портфолио я разместил свой оригинальный текст без правок. Не считая подзаголовков, жирным шрифтом в тексте выделены ключевые слова, которые были по условию технического задания.

Текст размещён на сайте гостиницы: http://ellingcrimeafeodosiya.ru/yalta-istoriya-goroda.html