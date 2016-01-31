Мебель в скандинавском стиле

http://www.arsmebel.ru/article/mebel-v-skandinavskom-stile/

Скандинавский стиль в сфере мебельного производства, выйдя за грань многовековых узконациональных интересов, завоевал огромную

популярность во всем мире благодаря своим неподражаемым, лаконичным и невероятно

актуальным на сегодняшний день культурным особенностям, присущим исключительно

северным европейцам. Скандинавские мебельные традиции, уходя корнями в 18-ое

столетие, характеризуются чрезвычайным детализированным минимализмом. Главной

базовой концепцией скандинавского стиля является непременная функциональность и

комфортная составляющая, без которой домашний уют невозможен по определению. Традиционный скандинавский дом, как правило,обставлен достаточно просто, но с изысканным вкусом. Обитателям северных широт с

холодными зимами не свойственно стремление к излишеству и роскоши. Их дома

обязательно светлы и теплы. Именно поэтому белая цветовая гамма превалирует в

скандинавском интерьере, а элементы из стекла дополняют гармонию стиля. Мебель

скандинавов, как правило, имеет природные цвета, которые несут функциональную нагрузку

в виде оптического эффекта. Мебельные изделия в скандинавской манере олицетворяютудачное переплетение нордической лаконичной эстетики с практичностью и изготавливаются

на базе исключительно природных и экологически безопасных материалов (камень,

древесина) при мастерском сочетании со стеклянными и металлическими элементами.

Вся мебель, выражающая скандинавский стиль, визуальночрезвычайно проста, зачастую снабжена обилием обтекаемых и гнутых линий. В то

же время для всех мебельных изделий характерно наличие удобных систем, чтобы хранить

множественные элементы быта. Многочисленные стеллажи, шкафы позволяют содержать

помещение в строгом порядке, исключая захламленности. Мягкие мебельные

коллекции выполнены в исключительно эргономичном ключе, что способствует

полноценному и по-настоящему здоровому отдыху. Поскольку жилища северных европейцев зачастуюограничены в метраже, мебель в скандинавском стиле прежде всего компактна и при

этом многофункциональна, что позволяет эффективно использовать пространство. Излюбленными

приемами производителей скандинавской мебели служат открытые полки, текстиль с

ярко выраженной текстурой, мебельные объекты-трансформеры. К примеру,

скандинавы традиционно не загромождают пространство, для чего предпочитают

раскладные столы, которые в обычные дни выглядят миниатюрно, а к приему гостей

конструкция стола позволяет усадить за него большую компанию. Те же тенденции

распространяются на диваны и кровати. Мебель в скандинавской манере в некотором родеуникальна, поскольку даже на сегодняшний день дизайнерские мебельные объекты

изготавливаются мастерами вручную с применением особой технологии, которую

скопировать невозможно. Кухонный гарнитур, выполненный согласноскандинавским традициям, послужит идеальным выбором, как для маленькой, так и

крупногабаритной кухни. Функциональность и эргономичность такой мебели –

главные достоинства. Хозяйке не придется совершать бесполезные движения,

поскольку все оказывается под рукой.