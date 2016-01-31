Мебель в скандинавском стиле

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http://www.arsmebel.ru/article/mebel-v-skandinavskom-stile/
Скандинавский стиль в сфере мебельного производства, выйдя за грань многовековых узконациональных интересов, завоевал огромную
популярность во всем мире благодаря своим неподражаемым, лаконичным и невероятно
актуальным на сегодняшний день культурным особенностям, присущим исключительно
северным европейцам. Скандинавские мебельные традиции, уходя корнями в 18-ое
столетие, характеризуются чрезвычайным детализированным минимализмом. Главной
базовой концепцией скандинавского стиля является непременная функциональность и
комфортная составляющая, без которой домашний уют невозможен по определению. Традиционный скандинавский дом, как правило,обставлен достаточно просто, но с изысканным вкусом. Обитателям северных широт с
холодными зимами не свойственно стремление к излишеству и роскоши. Их дома
обязательно светлы и теплы. Именно поэтому белая цветовая гамма превалирует в
скандинавском интерьере, а элементы из стекла дополняют гармонию стиля. Мебель
скандинавов, как правило, имеет природные цвета, которые несут функциональную нагрузку
в виде оптического эффекта. Мебельные изделия в скандинавской манере олицетворяютудачное переплетение нордической лаконичной эстетики с практичностью и изготавливаются
на базе исключительно природных и экологически безопасных материалов (камень,
древесина) при мастерском сочетании со стеклянными и металлическими элементами.
Вся мебель, выражающая скандинавский стиль, визуальночрезвычайно проста, зачастую снабжена обилием обтекаемых и гнутых линий. В то
же время для всех мебельных изделий характерно наличие удобных систем, чтобы хранить
множественные элементы быта. Многочисленные стеллажи, шкафы позволяют содержать
помещение в строгом порядке, исключая захламленности. Мягкие мебельные
коллекции выполнены в исключительно эргономичном ключе, что способствует
полноценному и по-настоящему здоровому отдыху. Поскольку жилища северных европейцев зачастуюограничены в метраже, мебель в скандинавском стиле прежде всего компактна и при
этом многофункциональна, что позволяет эффективно использовать пространство. Излюбленными
приемами производителей скандинавской мебели служат открытые полки, текстиль с
ярко выраженной текстурой, мебельные объекты-трансформеры. К примеру,
скандинавы традиционно не загромождают пространство, для чего предпочитают
раскладные столы, которые в обычные дни выглядят миниатюрно, а к приему гостей
конструкция стола позволяет усадить за него большую компанию. Те же тенденции
распространяются на диваны и кровати. Мебель в скандинавской манере в некотором родеуникальна, поскольку даже на сегодняшний день дизайнерские мебельные объекты
изготавливаются мастерами вручную с применением особой технологии, которую
скопировать невозможно. Кухонный гарнитур, выполненный согласноскандинавским традициям, послужит идеальным выбором, как для маленькой, так и
крупногабаритной кухни. Функциональность и эргономичность такой мебели –
главные достоинства. Хозяйке не придется совершать бесполезные движения,
поскольку все оказывается под рукой.