Mercedes-Benz GS350 Bluetec- щедрость и репутация

Новый GL350 Bluetec имеет множество преимуществ. Под капотом этого дизельного варианта семиместного спортивного автомобиля вы найдете мощный дизельный двигатель, и, проведя несколько дней наедине с автомобилем, вы будете под впечатлением, уж поверьте.