Mercedes-Benz GS350 Bluetec- щедрость и репутация
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12 лет назад
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Новый GL350 Bluetec имеет множество преимуществ. Под капотом этого дизельного варианта семиместного спортивного автомобиля вы найдете мощный дизельный двигатель, и, проведя несколько дней наедине с автомобилем, вы будете под впечатлением, уж поверьте.