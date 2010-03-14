Мобильный контент: трудности при заказе и получени

http://www.artphones.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=58&Itemid=5117

Название не влезло.

Статья о том, какие грабли могут поджидать среднестатистического пользователя сотового телефона при заказе мелодий, игр, картинок и прочего мобильного контента через SMS.