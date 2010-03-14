Мобильный контент: трудности при заказе и получени
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14 лет назад
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http://www.artphones.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=58&Itemid=5117
Название не влезло.
Статья о том, какие грабли могут поджидать среднестатистического пользователя сотового телефона при заказе мелодий, игр, картинок и прочего мобильного контента через SMS.