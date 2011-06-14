Мои тексты на разные темы

Про страхование

Все-таки, в какой удивительной стране и в какое удивительное время мы живем! Взять, к примеру, страховую компанию, в которой мне довелось работать.

Все начинается с того, что человек европейской внешности, говоря разные умные европейские слова, улыбаясь европейской улыбкой, продает вам красивую, стильно оформленную бумажку. Имея эту бумажку, вы можете быть вполне уверены в том, что, если, не приведи Господь, что-то случиться с вашей машиной элитного класса, ее быстро сделают такой же элитной, как и была. И при этом вы не потратите ни копейки своих денег.

К тому же на этой бумажке написано, что вы VIP, а значит, приведение вашей машины в прежнее пафосное и гламурное состояние произойдет почти моментально, а ваше личное участие в этом процессе сведется к минимуму.

И вот что-то случается-таки с вашей машиной, и она утрачивает свой первоначальный гламурный вид. Вы приезжаете в страховую компанию, и тут заканчивается Европа и начинается старый, добрый Совок.

Вы оказываетесь во вполне совковой очереди, как в каком-нибудь паспортной столе, в которой все равны как на Страшном суде - и VIPы и неVIPы. Вам надо заполнить заявление, в котором нет разве что пунктов, касающихся вашего пребывания на оккупированной территории. Когда вы заполнили все пункты и проторчали в очереди полдня, выясняется, что надо было читать то, что написано в красивой бумажке мелким шрифтом и то, что вы, доверившись европейской улыбке страхового агента и будучи VIPом по жизни, прочесть не потрудились.

А согласно тому, что написано мелким шрифтом, вам надо собрать в лучших совково-бюрократических традициях множество разных бумажек, которые надо добывать в таких весьма не европейских учреждениях, как, на пример, ГИБДД. Либо вы вообще будете ремонтировать машину за свой счет.

Допустим, вы прошли все круги бумажного ада, и страховая компания отправила Вашу машину на станцию - «официальный дилер». Но это отнюдь не означает, что машина будет отремонтирована с дилерским качеством и в дилерские сроки. А если речь идет о страховом возмещении не ремонтом, а деньгами, то тут у страховой компании есть вообще масса мелких хитростей, для того что бы заплатить вам как можно меньше.

Однажды в нашей конторе появился мужик с неVIPовским полисом, прошел без очереди и сказал: «Вам по поводу меня должен был звонить ваш директор». Он действовал способом, наиболее эффективным в нашей стране, в которой все еще не функционируют общемировые физические законы.