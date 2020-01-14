На какие SPA-курорты обратить особое внимание?

Роскошный отдых. На какие SPA-курорты стоит обратить особое внимание? Известный отель CanyonRanch Hotel считается лучшим в Майами и располагается у самого пляжа Атлантического

океана. Если заглянуть в историю — в 1950 годах это был самый популярный и

комфортабельный отель Майами-Бич, а назывался он — Carillon.

Сегодня отель не узнать: обновленный ипеределанный, он по-прежнему поддерживает безупречную репутацию во Флориде. В

отеле можно комфортно отдохнуть и позаботиться о своем здоровье. А

разработанные индивидуальные программы со сбалансированным питанием помогают не

только превосходно себя чувствовать, но и идеально выглядеть.

Отель Canyon RanchHotel — эталон здорового образа жизни. Его комфортабельность безупречно

сочетается с большими возможностями SPA-курорта. В отеле много профессиональных

врачей и специалистов, которые помогут отдыхающим подобрать идеальную диету,

правильно составить комплекс упражнений и выбрать лучшее SPA-меню.

Гордость отеля —огромный SPA-центр, самый знаменитый во Флориде. Здесь выстроена целая

индустрия здоровья и красоты. Отель предлагает гостям оздоровительные и

семейные программы, консультации профессионалов, косметологические процедуры и

программы для похудения. Также в отеле четыре бассейна, зона гидротерапии,

процедурные кабинеты и спортивный центр.

В отеле имеется четыре ресторана, уютный бар икафе у бассейна. Изысканные блюда, которые предлагают в ресторанах, превосходны

на вкус, а повара отеля заботятся, чтобы пища была сбалансированной и полезной

для здоровья. В ресторанах подают еду только из натуральных продуктов. Это

могут быть как фирменные деликатесы, так и диетические блюда. А в баре

предлагают легкие закуски, фирменные коктейли и прохладительные напитки.

Второй роскошный отель,Capri Tiberio Palace, расположен в самом центре острова Капри. Удивительная

природа и мягкий средиземноморский климат порадуют почитателей живописных

пейзажей. Отель пользуется огромной популярностью среди любителей SPA-процедур

и ценителей средиземноморской архитектуры. Рядом с отелем находится пляж, на берегу

моря расположена загадочная пещера — Голубой грот, который был известен

еще римлянам. Теперь это самое посещаемое место на Капри.

Отель Capri TiberioPalace имеет шестьдесят комнат, оформленных в персональном стиле — с белым

фоном и яркими элементами декора. Для украшения роскошных апартаментов отеля

был использован лучший итальянский мрамор и полированный паркет. Дизайнерская

мебель в номерах очень удобна и роскошна одновременно. Комфортные номера имеют

выходы на балконы и террасы, с которых открываются сказочные виды на море.

Также отель располагаетпревосходными барами и ресторанами, где подают деликатесы как местных, так и

других средиземноморских кухонь. В баре на террасе, который обставленный мягкой

мебелью, можно с удовольствием продегустировать марочные вина, изысканные

коктейли и прохладительные напитки. А местные повара приготовят вкусные

деликатесы из сезонных продуктов.

Отель Capri TiberioPalace имеет SPA-центр, площадь которого составляет около 1200 квадратных

метров. Центр предлагает оздоровительные программы по индивидуальным

SPA-методикам. К услугам гостей комнаты для массажа, зоны гидротерапии,

гостиные для релаксации, косметические услуги, тренажерный зал и бассейн. Есть

и оборудованный фитнес-клуб.

Для любителей чтения вотеле открыт книжный магазин с огромным собранием книг. Также в отеле

организованы мини-круизы на лодках и экскурсии по острову. А на пляже Капри

представлены водные виды спорта: подводное плавание, виндсерфинг, парусный

спорт. Есть на острове клуб верховой езды, футбольные поля и теннисные корты.

Если вы любите комфортныйотдых, то обязательно стоит посетить эти два SPA-курорта.