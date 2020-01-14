На какие SPA-курорты обратить особое внимание?

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Роскошный отдых. На какие SPA-курорты стоит обратить особое внимание?
Известный отель CanyonRanch Hotel считается лучшим в Майами и располагается у самого пляжа Атлантического
океана. Если заглянуть в историю — в 1950 годах это был самый популярный и
комфортабельный отель Майами-Бич, а назывался он — Carillon.
Сегодня отель не узнать: обновленный ипеределанный, он по-прежнему поддерживает безупречную репутацию во Флориде. В
отеле можно комфортно отдохнуть и позаботиться о своем здоровье. А
разработанные индивидуальные программы со сбалансированным питанием помогают не
только превосходно себя чувствовать, но и идеально выглядеть.
Отель Canyon RanchHotel — эталон здорового образа жизни. Его комфортабельность безупречно
сочетается с большими возможностями SPA-курорта. В отеле много профессиональных
врачей и специалистов, которые помогут отдыхающим подобрать идеальную диету,
правильно составить комплекс упражнений и выбрать лучшее SPA-меню.
Гордость отеля —огромный SPA-центр, самый знаменитый во Флориде. Здесь выстроена целая
индустрия здоровья и красоты. Отель предлагает гостям оздоровительные и
семейные программы, консультации профессионалов, косметологические процедуры и
программы для похудения. Также в отеле четыре бассейна, зона гидротерапии,
процедурные кабинеты и спортивный центр.
В отеле имеется четыре ресторана, уютный бар икафе у бассейна. Изысканные блюда, которые предлагают в ресторанах, превосходны
на вкус, а повара отеля заботятся, чтобы пища была сбалансированной и полезной
для здоровья. В ресторанах подают еду только из натуральных продуктов. Это
могут быть как фирменные деликатесы, так и диетические блюда. А в баре
предлагают легкие закуски, фирменные коктейли и прохладительные напитки.
Второй роскошный отель,Capri Tiberio Palace, расположен в самом центре острова Капри. Удивительная
природа и мягкий средиземноморский климат порадуют почитателей живописных
пейзажей. Отель пользуется огромной популярностью среди любителей SPA-процедур
и ценителей средиземноморской архитектуры. Рядом с отелем находится пляж, на берегу
моря расположена загадочная пещера — Голубой грот, который был известен
еще римлянам. Теперь это самое посещаемое место на Капри.
Отель Capri TiberioPalace имеет шестьдесят комнат, оформленных в персональном стиле — с белым
фоном и яркими элементами декора. Для украшения роскошных апартаментов отеля
был использован лучший итальянский мрамор и полированный паркет. Дизайнерская
мебель в номерах очень удобна и роскошна одновременно. Комфортные номера имеют
выходы на балконы и террасы, с которых открываются сказочные виды на море.
Также отель располагаетпревосходными барами и ресторанами, где подают деликатесы как местных, так и
других средиземноморских кухонь. В баре на террасе, который обставленный мягкой
мебелью, можно с удовольствием продегустировать марочные вина, изысканные
коктейли и прохладительные напитки. А местные повара приготовят вкусные
деликатесы из сезонных продуктов.
Отель Capri TiberioPalace имеет SPA-центр, площадь которого составляет около 1200 квадратных
метров. Центр предлагает оздоровительные программы по индивидуальным
SPA-методикам. К услугам гостей комнаты для массажа, зоны гидротерапии,
гостиные для релаксации, косметические услуги, тренажерный зал и бассейн. Есть
и оборудованный фитнес-клуб.
Для любителей чтения вотеле открыт книжный магазин с огромным собранием книг. Также в отеле
организованы мини-круизы на лодках и экскурсии по острову. А на пляже Капри
представлены водные виды спорта: подводное плавание, виндсерфинг, парусный
спорт. Есть на острове клуб верховой езды, футбольные поля и теннисные корты.
Если вы любите комфортныйотдых, то обязательно стоит посетить эти два SPA-курорта.