Напишу текст на автомобильную тематику

Напишу до 5000 зн. текста на тему устройства авто, неисправностей, ремонта, автомобильного оборудования и прочее.Также методы эффективного управления и развития СТО и специфических станций (узконаправленные станции).Текст уникален.Опыт управленческой деятельности более 7 лет. СТО, дилерские центры, гарантийное обслуживание, castom.