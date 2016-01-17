Немного о себе

Печатался в сборнике научных работ по материалам II Всеукраинской студенческойнаучно-практической конференции (18 апреля 2008 года) Херсон-2008 «Методы

физической реабилитации при дискогенном болевом синдроме поясничного отдела

позвоночника».

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