Немного о себе

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Печатался в сборнике научных работ по материалам II Всеукраинской студенческойнаучно-практической конференции (18 апреля 2008 года) Херсон-2008 «Методы
физической реабилитации при дискогенном болевом синдроме поясничного отдела
позвоночника».
2012 – по сегодняшний день: биржи копирайтинга etxt.ru и turbotext.ru
Должность: копирайтер высокого уровня
2012 – 2016: копирайтерв web-студииBullcode
Должность: SEO-копирайтер
примеры работ.docx
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