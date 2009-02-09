Незабытая старина
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15 лет назад
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Одни автолюбители привыкли к иномаркам типа Porsche Cayenne, другие – довольствуются образцами поскромнее, а третьи – мечтают купить что-нибудь раритетное и дать машине вторую жизнь. Да так чтобы в этой новой жизни машина смотрелась не хуже, чем во времена своей первой молодости.