Букет «Нежная мелодия осени»

Очаровательная цветочная композиция «Нежная мелодия осени» будто навевает спокойную, прекрасную и мелодичную песню. Сверкающие светло-желтые розы и пушистые зеленые кустовые хризантемы в обрамлении темно-зеленых листьев смотрятся очень нежно и по-осеннему нарядно. Крупная бледно-оранжевая гербера в центре композиции похожа на ласковое теплое солнышко, которое протягивает свои золотые лучи из-за пушистых упругих облаков.

Этот чудный букет станет прекрасным подарком для романтической милой девушки, которая верит в добрые сказки со счастливым концом.