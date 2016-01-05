Обзор рынка оборудования для шиномонтажей и СТО

В течение последних пяти лет никто серьезно не занимался исследованием рынка шиномонтажного оборудования, оборудования для СТО и шиноремонтных материалов. Редакция журнала «Шина Плюс», как единственное профильное издание в Украине, взялась реализовать эту непростую задачу и провела опрос основных игроков рынка.