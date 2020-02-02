Описание курсов

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Курс по UX - https://wdi.design/ux·
· Длительность: 7 недель
· Цена: 25 500 рублей
· Формат: онлайн
· Язык: русский
Организатор курса – онлайн школа дизайна W.D.i.
Записавшись сюда, вы сможете научиться находить свою аудиторию, проводить пользовательские исследования, составлять продуктовую
стратегию и аргументировать свои решения в проекте, а также узнаете о таких
вещах, как: проведение исследований, построение Customer Journey Map (CJM), проектирование интерфейсов,прототипирование, юзабилити-тестирование и многое другое.
Итоговая работа в данном проекте отсутствует, так как он состоит в основном из лекционных материалов, домашних заданий.
Программа курса состоит из четырех тем, которые включают в себя тринадцать вебинаров по исследованию, прототипированию и проверке гипотез. Также время на выполнение практической части ограничено.
По окончанию курса вас научат составлять правильное резюме и самопрезентацию, подготовят к собеседованию и устроят симуляцию интервью.