Описание курсов

Курс по UX - https://wdi.design/ux·

· Длительность: 7 недель

· Цена: 25 500 рублей

· Формат: онлайн

· Язык: русский

Организатор курса – онлайн школа дизайна W.D.i.

Записавшись сюда, вы сможете научиться находить свою аудиторию, проводить пользовательские исследования, составлять продуктовую

стратегию и аргументировать свои решения в проекте, а также узнаете о таких

вещах, как: проведение исследований, построение Customer Journey Map (CJM), проектирование интерфейсов,прототипирование, юзабилити-тестирование и многое другое.

Итоговая работа в данном проекте отсутствует, так как он состоит в основном из лекционных материалов, домашних заданий.

Программа курса состоит из четырех тем, которые включают в себя тринадцать вебинаров по исследованию, прототипированию и проверке гипотез. Также время на выполнение практической части ограничено.

По окончанию курса вас научат составлять правильное резюме и самопрезентацию, подготовят к собеседованию и устроят симуляцию интервью.