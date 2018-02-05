Литва

Незабываемый отдых в Литве – это наслаждение красочным и самобытным краем, известным живописными местами и своей многовековой историей. Когда приезжаешь в Литву, создается ощущение, что попадаешь в удивительную страну, где гармонично сочетаются старинные города с узенькими улицами, прекрасные озера и реки, шумное море, полное янтарного блеска. Дома отличаются своими веселыми цветовыми гаммами, особенно в Вильнюсе и Каунасе.

Туристов из многих стран давно привлекают отдых и лечение в Литве. Главный фактор, влияющий на популярность санаторного отдыха – отличное качество обслуживания и высокий уровень лечения на курортах. Наиболее известный лечебный отдых в Литве – друскининкай. Курорт Биртштонас также славится целебными свойствами минеральных источников и лечебных грязей. Если вы выбрали отдых в Литве - друскининкай, отзывы будут только положительные. Воздух там обладает целебным воздействием, так как курорт утопает в хвойных лесах, для поправки здоровья это очень полезно. Одной из самых известных достопримечательностей Друскинкая является Чертов камень. Это валун, которым по легенде черт хотел перегородить Неман.

отдых в Литве на море

Пляжи в Литве очень красивые, отличаются широкой береговой линией и чистой, немного прохладной, водой. Пляжная инфраструктура очень развита, сервис высокого уровня. Если вы живете далеко от моря, лучший выбор для отпуска - отдых в Литве. Из минска и других отдаленных от морского побережья городов добираться туда намного ближе, чем на другие морские курорты.

Для тех, кто хочет подлечиться, отдых в санатории в Литве не только полезен для здоровья, но и приятен для души. Вы сможете отлично расслабиться на пляже и совершить много интересных прогулок по побережью. Клайпеда, Паланга и Неринга – это прекрасные места для морского отдыха. Один из лучших центров морского туризма, которые предлагает Литва - паланга, отдых на этом живописном курорте запоминается навсегда. Паланга - это город, где удобнее всего организовать отдых в Литве летом. Он входит в десятку лучших европейских пляжных курортов и славится прекрасным воздухом, столетними соснами, чистым и приятным морем. На самой высокой дюне, на горе Бируте, находится часовенка, если загадать там желание – обязательно сбудется.

Западная часть Литвы известна уникальной Куршской косой с очень высокими дюнами, сосновым лесом и неповторимым пейзажем. На косе сделана длиннейшая велосипедная трасса, для любителей велоспорта мчаться вдоль моря с ветерком – это то, что надо. Самым крупным поселком на косе является Нида. Парусный спорт, прогулки на яхте, виндсерфинг, морская рыбалка – всё это предлагает отдых в ниде. Литва отличается своим гостеприимством, демократичными ценами и прекрасными условиями для всех видов туризма. Уютные пляжные кафе, спа отдых в Литве, морские закаты и рассветы, свежий воздух и яркий местный колорит морских городков очень нравятся всем приезжим.

культурные достопримечательности

Если вас интересует культурная Литва, отдых следует посвятить экскурсиям по старинным замкам (замок Гедимина, Каунасский замок). Башня Гядиминаса, который основал город Вильнюс, является символом этого города. Стоит посетить дворец епископа, Вяркяйский дворец, Дворец Конгресса, поражающие величием и красотой. Музей янтаря, Музей замка Арсенале, Музей театра, музыки и кино, Национальную и Художественную галереи – всё это следует посетить, чтобы проникнуться духом старинной Литвы.

В Литве, особенно много красивых церквей и костелов. Нужно обязательно увидеть готическую церковь Микалоянус, церковь Св. Анны, костел Св. Варфоломея, костел Св. Юргиса, костел Св. Петра и Павла. Один из самых больших костелов принадлежал ордену бернардинцев. Из православных монастырей и церквей наиболее известны Пречистенский кафедральный собор, Церковь Святого духа.

Вы найдете в Литве также много театров ( Музыкальный театр, Национальная филармония, Театр оперы и балета, Театр "Вайдилос"). После посещения достопримечательностей вам навсегда запомнится отдых в Литве, отзывы о культурном ознакомлении с этим гостеприимным краем всегда только положительные.

отдых на озерах Литвы

В Литве очень много озер и водоемов, для любителей природы возможность отдохнуть в пригородных усадьбах, пансионатах. Свои услуги предлагают также дома отдыха в Литве, в Тракае. Древняя столица Литвы славится прекрасными озерами возле замка, где можно ловить рыбу, кататься на лодке, гулять по окрестностям. Летом там проводят рыцарские турниры, праздники ремесел.

Лучший отдых в Литве с детьми – это озера Зарасая и Молетая. Отличные места для купания, песчаные пляжи, красочные дома, деревянные церкви – всё это привлекает сотни туристов. Детям очень нравится природа и красота этих мест. Рыбалка, лесные прогулки, катание на лошадях, водные аттракционы - активный и здоровый отдых в Литве, цены которого приятно радуют.

отдых в Литве зимой

Зимой туристам и любителям активного отдыха можно отправиться в Друскинкай и покататься там по лесу на лыжах. В Бирштонасе есть отличная лыжная трасса, не очень крутая, как раз для начинающих и для лыжного отдыха с детьми. Путешествующим очень нравится отдых в Литве зимой, отзывы всегда хорошие, так как занятий и развлечений очень много, скучать не придется. Можно покататься на санях, погулять по зимнему лесу и даже покататься на коньках по замерзшим озерам или на катке.

Традиционно в зимнее время проходят праздничные фестивали, ледовые шоу, ярмарки ремесел. Любителям романтических прогулок зимний отдых в Литве тоже понравится – старинные заснеженные улицы, свет фонарей и виды замков и дворцов завораживают своей красотой.

Литва, отдых в которой притягивает людей со всего мира, всегда открыта для каждого желающего приехать полюбоваться красотами природы и городов, оздоровиться и хорошо провести время. Отдых в Литве обещает море прекрасных впечатлений и положительных эмоций. В этой гостеприимной стране красиво и уютно во все времена года. Литва

Незабываемый отдых в Литве – это наслаждение красочным и самобытным краем, известным живописными местами и своей многовековой историей. Когда приезжаешь в Литву, создается ощущение, что попадаешь в удивительную страну, где гармонично сочетаются старинные города с узенькими улицами, прекрасные озера и реки, шумное море, полное янтарного блеска. Дома отличаются своими веселыми цветовыми гаммами, особенно в Вильнюсе и Каунасе.

Туристов из многих стран давно привлекают отдых и лечение в Литве. Главный фактор, влияющий на популярность санаторного отдыха – отличное качество обслуживания и высокий уровень лечения на курортах. Наиболее известный лечебный отдых в Литве – друскининкай. Курорт Биртштонас также славится целебными свойствами минеральных источников и лечебных грязей. Если вы выбрали отдых в Литве - друскининкай, отзывы будут только положительные. Воздух там обладает целебным воздействием, так как курорт утопает в хвойных лесах, для поправки здоровья это очень полезно. Одной из самых известных достопримечательностей Друскинкая является Чертов камень. Это валун, которым по легенде черт хотел перегородить Неман.

отдых в Литве на море

Пляжи в Литве очень красивые, отличаются широкой береговой линией и чистой, немного прохладной, водой. Пляжная инфраструктура очень развита, сервис высокого уровня. Если вы живете далеко от моря, лучший выбор для отпуска - отдых в Литве. Из минска и других отдаленных от морского побережья городов добираться туда намного ближе, чем на другие морские курорты.

Для тех, кто хочет подлечиться, отдых в санатории в Литве не только полезен для здоровья, но и приятен для души. Вы сможете отлично расслабиться на пляже и совершить много интересных прогулок по побережью. Клайпеда, Паланга и Неринга – это прекрасные места для морского отдыха. Один из лучших центров морского туризма, которые предлагает Литва - паланга, отдых на этом живописном курорте запоминается навсегда. Паланга - это город, где удобнее всего организовать отдых в Литве летом. Он входит в десятку лучших европейских пляжных курортов и славится прекрасным воздухом, столетними соснами, чистым и приятным морем. На самой высокой дюне, на горе Бируте, находится часовенка, если загадать там желание – обязательно сбудется.

Западная часть Литвы известна уникальной Куршской косой с очень высокими дюнами, сосновым лесом и неповторимым пейзажем. На косе сделана длиннейшая велосипедная трасса, для любителей велоспорта мчаться вдоль моря с ветерком – это то, что надо. Самым крупным поселком на косе является Нида. Парусный спорт, прогулки на яхте, виндсерфинг, морская рыбалка – всё это предлагает отдых в ниде. Литва отличается своим гостеприимством, демократичными ценами и прекрасными условиями для всех видов туризма. Уютные пляжные кафе, спа отдых в Литве, морские закаты и рассветы, свежий воздух и яркий местный колорит морских городков очень нравятся всем приезжим.

культурные достопримечательности

Если вас интересует культурная Литва, отдых следует посвятить экскурсиям по старинным замкам (замок Гедимина, Каунасский замок). Башня Гядиминаса, который основал город Вильнюс, является символом этого города. Стоит посетить дворец епископа, Вяркяйский дворец, Дворец Конгресса, поражающие величием и красотой. Музей янтаря, Музей замка Арсенале, Музей театра, музыки и кино, Национальную и Художественную галереи – всё это следует посетить, чтобы проникнуться духом старинной Литвы.

В Литве, особенно много красивых церквей и костелов. Нужно обязательно увидеть готическую церковь Микалоянус, церковь Св. Анны, костел Св. Варфоломея, костел Св. Юргиса, костел Св. Петра и Павла. Один из самых больших костелов принадлежал ордену бернардинцев. Из православных монастырей и церквей наиболее известны Пречистенский кафедральный собор, Церковь Святого духа.

Вы найдете в Литве также много театров ( Музыкальный театр, Национальная филармония, Театр оперы и балета, Театр "Вайдилос"). После посещения достопримечательностей вам навсегда запомнится отдых в Литве, отзывы о культурном ознакомлении с этим гостеприимным краем всегда только положительные.

отдых на озерах Литвы

В Литве очень много озер и водоемов, для любителей природы возможность отдохнуть в пригородных усадьбах, пансионатах. Свои услуги предлагают также дома отдыха в Литве, в Тракае. Древняя столица Литвы славится прекрасными озерами возле замка, где можно ловить рыбу, кататься на лодке, гулять по окрестностям. Летом там проводят рыцарские турниры, праздники ремесел.

Лучший отдых в Литве с детьми – это озера Зарасая и Молетая. Отличные места для купания, песчаные пляжи, красочные дома, деревянные церкви – всё это привлекает сотни туристов. Детям очень нравится природа и красота этих мест. Рыбалка, лесные прогулки, катание на лошадях, водные аттракционы - активный и здоровый отдых в Литве, цены которого приятно радуют.

отдых в Литве зимой

Зимой туристам и любителям активного отдыха можно отправиться в Друскинкай и покататься там по лесу на лыжах. В Бирштонасе есть отличная лыжная трасса, не очень крутая, как раз для начинающих и для лыжного отдыха с детьми. Путешествующим очень нравится отдых в Литве зимой, отзывы всегда хорошие, так как занятий и развлечений очень много, скучать не придется. Можно покататься на санях, погулять по зимнему лесу и даже покататься на коньках по замерзшим озерам или на катке.

Традиционно в зимнее время проходят праздничные фестивали, ледовые шоу, ярмарки ремесел. Любителям романтических прогулок зимний отдых в Литве тоже понравится – старинные заснеженные улицы, свет фонарей и виды замков и дворцов завораживают своей красотой.

Литва, отдых в которой притягивает людей со всего мира, всегда открыта для каждого желающего приехать полюбоваться красотами природы и городов, оздоровиться и хорошо провести время. Отдых в Литве обещает море прекрасных впечатлений и положительных эмоций. В этой гостеприимной стране красиво и уютно во все времена года.