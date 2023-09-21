Перепечатывания текстов
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3 месяца назад
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перепечатка текста который включает в себя: печать текста с отсканированных документов, печать текста с книжных носителей, ввод цифровой и текстовой информации с отсканированных документов.
Вывод информации с аудио, видео, картинки и других источников.