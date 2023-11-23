Перепечатка текстов, которая включает в себя: Печать текста отсканированных документов; Печать текста книжных носителей ввод цифровой и текстовой информации с отсканированных документов; Сверка после внесения правок набор информации с предоставленных графических файлов в текстовой документ; Вывод информации с картинок, аудио, видео и других источников.

Преимущество сотрудничества со мной: Вежливое и комфортное общение; Быстрый и продуктивный рабочий процесс; Выполнение всех работ в срок.

Нужно для заказа:

Прислать мне файл на почту. Сообщить о своих требованиях.

Если есть пожелания по поводу оформления текста, также прошу о них написать.