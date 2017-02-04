Пишу статьи. на разные темы.

Я могу писать статьи на любые темы. Могу продвигать любые идеи. Сложнее писать о том, с чем ты лично не согласен, это сложнее, но возможно и мне это удаётся. Поэтому, тема не имеет значения. Пишу короткие сценарии, слоганы, стихи, могу помочь с разработкой методик. Могу помочь с ведением блога. Образование юридическое, высшее. Опыт работы в разных сферах имеется.