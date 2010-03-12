Почему головная боль стала верной подругой

Статья для фарм.журнала. Описывает этиологию головной боли, наиболее популярные методы купирования синдрома головной боли и о препаратах растительного происхождения, которые устраняют мышечные спазмы.Именно мышечный спазм - основная причина головной боли. Может, стоит отложить блистер с анальгетиками и обратиться за помощью к природе?