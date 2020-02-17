Почему ребёнок не слушается или нехитрые хитрости

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4 года назад
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Каждый родитель воспитывает своего ребёнка, так, как считаетнужным, опираясь на жизненный опыт, глядя на знакомых, следуя примерам бабушки

и дедушки, т.е., своих родителей. Но почему-то послушания от ребёнка добиваются

немногие. В большинстве случаях поведение любимого чада ставит родителей в

тупик.

Почему ребёнок не слушается или нехитрые хитрости.docx
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