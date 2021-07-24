Почему стоит посетить Париж

Почему стоит посетить столицу Франции, Париж

Столица Франции – одно из самых посещаемых мест в мире. Это гастрономический рай и романтический уголок с невероятными пейзажами. Здесь сочетается удивительная

архитектура, красота альпийских гор и лазурного побережья. Каждый, кто однажды

побывал в Париже, мечтает вернуться, кто не был – стремиться побывать. Как

утверждала известная актриса Одри Хепберн: «Париж – это всегда отличная идея!».

Расскажем, какие достопримечательности стоит посетить и как провести незабываемый

отдых в столице Франции.