Почему стоит посетить Париж

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Почему стоит посетить столицу Франции, Париж
Столица Франции – одно из самых посещаемых мест в мире. Это гастрономический рай и романтический уголок с невероятными пейзажами. Здесь сочетается удивительная
архитектура, красота альпийских гор и лазурного побережья. Каждый, кто однажды
побывал в Париже, мечтает вернуться, кто не был – стремиться побывать. Как
утверждала известная актриса Одри Хепберн: «Париж – это всегда отличная идея!».
Расскажем, какие достопримечательности стоит посетить и как провести незабываемый
отдых в столице Франции.