В 2013 году была написана серия статей о полезных свойствах различных продуктов, например, о чайном грибе.

Статьи писались под заданные ключевики с выполнением ряда требований заказчика (заголовки, разделы, списки, описание).

Например, для приложенной статьи:

Ключи

полезные свойства чайного гриба - 2 прямых вхождения, 1 раз

разбавочное

4000 – 10400 знаков без пробелов

Требования кзаголовку:

- до 8 слов;

- начинался с прямого вхождения первого ключа;

- с разделительных знаков использовать ":", "-" и

"+". В конце заголовка можно ставить знак вопроса.

Нужно написать небольшое описание статьи.

Требования к описанию:

- 2-3 предложения;

- в каждом предложении прямое вхождение одного ключа, на ваш выбор.

- не использовать вводные слова "Вы узнаете", "В этой статье"... сразу к сути.

ЗАПРЕЩЕНО: группировать ключевые слова в частях текста, необходимо распределять

ключевые слова по всему тексту.

Оформление текста:

1. Текст должен быть разбит на абзацы по 4-5 предложений.

2. Каждые 2-5 абзацев должны иметь свой подзаголовок. В подзаголовках НЕ должны

использоваться ключи прямым вхождением

3. Все ключевые слова как-то выделять.

P.S.: Статью веблансер сохранил не полностью.