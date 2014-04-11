Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В 2013 году была написана серия статей о полезных свойствах различных продуктов, например, о чайном грибе.
Статьи писались под заданные ключевики с выполнением ряда требований заказчика (заголовки, разделы, списки, описание).
Например, для приложенной статьи:
Ключи
полезные свойства чайного гриба - 2 прямых вхождения, 1 раз
разбавочное
4000 – 10400 знаков без пробелов
Требования кзаголовку:
- до 8 слов;
- начинался с прямого вхождения первого ключа;
- с разделительных знаков использовать ":", "-" и
"+". В конце заголовка можно ставить знак вопроса.
Нужно написать небольшое описание статьи.
Требования к описанию:
- 2-3 предложения;
- в каждом предложении прямое вхождение одного ключа, на ваш выбор.
- не использовать вводные слова "Вы узнаете", "В этой статье"... сразу к сути.
ЗАПРЕЩЕНО: группировать ключевые слова в частях текста, необходимо распределять
ключевые слова по всему тексту.
Оформление текста:
1. Текст должен быть разбит на абзацы по 4-5 предложений.
2. Каждые 2-5 абзацев должны иметь свой подзаголовок. В подзаголовках НЕ должны
использоваться ключи прямым вхождением
3. Все ключевые слова как-то выделять.
P.S.: Статью веблансер сохранил не полностью.