Полезные свойства чайного гриба

Добавлена
10 лет назад
229 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

В 2013 году была написана серия статей о полезных свойствах различных продуктов, например, о чайном грибе.

Статьи писались под заданные ключевики с выполнением ряда требований заказчика (заголовки, разделы, списки, описание).

Например, для приложенной статьи:

Ключи  

полезные свойства чайного гриба - 2 прямых вхождения, 1 раз

разбавочное 

4000 – 10400 знаков без пробелов 

Требования кзаголовку: 

- до 8 слов; 

- начинался с прямого вхождения первого ключа; 

- с разделительных знаков использовать ":", "-" и

"+". В конце заголовка можно ставить знак вопроса. 

Нужно написать небольшое описание статьи. 

Требования к описанию: 

- 2-3 предложения; 

- в каждом предложении прямое вхождение одного ключа, на ваш выбор. 

- не использовать вводные слова "Вы узнаете", "В этой статье"... сразу к сути. 

ЗАПРЕЩЕНО: группировать ключевые слова в частях текста, необходимо распределять

ключевые слова по всему тексту. 

Оформление текста: 

1. Текст должен быть разбит на абзацы по 4-5 предложений. 

2. Каждые 2-5 абзацев должны иметь свой подзаголовок. В подзаголовках НЕ должны

использоваться ключи прямым вхождением 

3. Все ключевые слова как-то выделять.

P.S.: Статью веблансер сохранил не полностью.

21. Чайный гриб (статья).doc
54 КБ