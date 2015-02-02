Получение разрешения на строительство - ППР

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9 лет назад
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Строительство постепенно стаетвсе более совершенным - производство работ требует меньше времени и затрат.

Однако одновременно растет и сложность выполнения всех процессов, а также

влияние на окружение строительной площадки. В результате возникает

необходимость согласовывать проведение работ с множеством инстанций - основным

документом, участвующим в подобной бюрократической процедуре, является ППР (проект производства работ).

Важное условие получения разрешения на строительство - зачем нужен ППР.docx
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