Получение разрешения на строительство - ППР

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Строительство постепенно стаетвсе более совершенным - производство работ требует меньше времени и затрат.
Однако одновременно растет и сложность выполнения всех процессов, а также
влияние на окружение строительной площадки. В результате возникает
необходимость согласовывать проведение работ с множеством инстанций - основным
документом, участвующим в подобной бюрократической процедуре, является ППР (проект производства работ).