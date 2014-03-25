ПОРТФОЛИО Приветствую ВАС !!!

Возможно вам требуется достаточно опытный автор?

Я люблю свою работу за то, что в конечном итоге у меня получаются хорошиерезультаты!

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Копирайт, рерайт, практические тексты, обзоры, описание товаров.

Дайте мне возможность показать вам свой профессионализм в авторском мастерстве. Уверен результаты работы вам понравятся.

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Мне ещё не приходилось огорчать своих заказчиков. Я не беру темы в которых не разбираюсь, поскольку для меня важноотсутствие негативных мнений, чёрных списков и отрицательных отзывовсо стороны клиентов.

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Выбор за вами. Моё дело предложить и я предлагаю.Давайте сотрудничать!

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С уважением Вадим Дубенко.