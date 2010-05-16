Приглашение на фестиваль брейн-ринга

Исходные данные - место, время проведения фестиваля. Текст должен был побуждать прийти школьников на фестиваль. Вот что получилось:
Откажись от страха!
Испытай свои силы!
Докажи себе, на что ты способен!
Окунись в атмосферу игры!
Если ты эрудирован, любознателен, если тебя не пугают сложные и интересные задания,
фестиваль «Империя Интеллектуальных Игр» – для тебя!
Это больше, чем игра, это способ:
-найти новых друзей,
-приятно пообщаться,
-развить свои способности.
Если есть сплоченная команда, если каждый участник – знаток в какой-то сфере знаний, то участвуя в интеллектуальных играх, ты сможешь обрести уверенность в своих силах и ощутить вкус победы!
Прими участие в фестивале «Империя Интеллектуальных Игр» и покажи, на что ты способен!
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