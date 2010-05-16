Приглашение на фестиваль брейн-ринга

Исходные данные - место, время проведения фестиваля. Текст должен был побуждать прийти школьников на фестиваль. Вот что получилось:

Откажись от страха!

Испытай свои силы!

Докажи себе, на что ты способен!

Окунись в атмосферу игры!

Если ты эрудирован, любознателен, если тебя не пугают сложные и интересные задания,

фестиваль «Империя Интеллектуальных Игр» – для тебя!

Это больше, чем игра, это способ:

-найти новых друзей,

-приятно пообщаться,

-развить свои способности.

Если есть сплоченная команда, если каждый участник – знаток в какой-то сфере знаний, то участвуя в интеллектуальных играх, ты сможешь обрести уверенность в своих силах и ощутить вкус победы!

Прими участие в фестивале «Империя Интеллектуальных Игр» и покажи, на что ты способен!

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