Пример интервью, пресс-релиза и сценария

Все личные данные, названия организаций и топонимы скрыты!

Интервью было опубликовано в печатных СМИ НЕ на коммерческой основе! (ссылки на публикации по запросу)

Результатом пресс-релиза стал приезд 2 съемочных групп "Новостей" местных телеканалов и 1 журналист-"печатник".

По сценарию был успешно поставлен спектакль (фото и видео по запросу).