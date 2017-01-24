Пример интервью, пресс-релиза и сценария

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7 лет назад
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Интервью было опубликовано в печатных СМИ НЕ на коммерческой основе! (ссылки на публикации по запросу)

Результатом пресс-релиза стал приезд 2 съемочных групп "Новостей" местных телеканалов и 1 журналист-"печатник".

По сценарию был успешно поставлен спектакль (фото и видео по запросу).

Фрагмент сценария.docx
16 КБ
Пресс-релиз.docx
13 КБ
Интервью.docx
15 КБ